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Eğitim

AÖF 3 sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversite final sınavlarını geçtiğimiz hafta tamamladı. Sınavların ardından AÖF 3 ders sınavları hakkında açıklama üniversitenin resmi twitter hesabından geldi. Yaz okulu yerine AÖF 3 ders alınması yönündeki karar değerlendirildi. Peki, AÖF 3 sınavları ne zaman? İşte sorunun cevabı...

Yeniakit Publisher
2020-07-12 15:10:00 -
AÖF 3 sınavları ne zaman?

AÖF 3 ders sınavları hakkında resmi açıklama Anadolu Üniversitesinin twitter hesabından yapıldı. Bahar dönemi final sınavları 24 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi.

Öğrenciler sınavları hakkında detaylı bilgi alırken, üniversite yaz okulu yerine AÖF 3 ders alınması yönündeki kararı değerlendirdi.

Yönetim, yaz okulunun tekrar açılmasına karar verdi.

Aöf 3 sınavları ne zaman?

08.07.2020 tarihli karara göre yaz okulu tekrardan getirildi. 2019-2020 öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinde üniversite yönetim kurulu "Yaz okulu" açılmasına karar verdi. Bu sebeple AÖF 3 ders sınavları kaldırıldı. Yapılan yazılı açıklama ise şu şekilde;

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