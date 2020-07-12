AÖF 3 sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversite final sınavlarını geçtiğimiz hafta tamamladı. Sınavların ardından AÖF 3 ders sınavları hakkında açıklama üniversitenin resmi twitter hesabından geldi. Yaz okulu yerine AÖF 3 ders alınması yönündeki karar değerlendirildi. Peki, AÖF 3 sınavları ne zaman? İşte sorunun cevabı...
AÖF 3 ders sınavları hakkında resmi açıklama Anadolu Üniversitesinin twitter hesabından yapıldı. Bahar dönemi final sınavları 24 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi.
Öğrenciler sınavları hakkında detaylı bilgi alırken, üniversite yaz okulu yerine AÖF 3 ders alınması yönündeki kararı değerlendirdi.
Yönetim, yaz okulunun tekrar açılmasına karar verdi.
Aöf 3 sınavları ne zaman?
08.07.2020 tarihli karara göre yaz okulu tekrardan getirildi. 2019-2020 öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinde üniversite yönetim kurulu "Yaz okulu" açılmasına karar verdi. Bu sebeple AÖF 3 ders sınavları kaldırıldı. Yapılan yazılı açıklama ise şu şekilde;