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Eğitim AÖF 2.dönem sınavları ne zaman?
Eğitim

AÖF 2.dönem sınavları ne zaman?

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. AÖF sınavları ne zaman? AÖF kayıt yenileme ne zaman son?

Yeniakit Publisher
2022-01-30 18:46:00 -
AÖF 2.dönem sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF ders seçimi ne zaman? AÖF güncel sınav takvimi

AÖF 2.dönem sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 7-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin bu süre içerisinde ders seçimlerini de yapması gerekiyor. Öğrenciler AÖF otomasyonu üzerinden ödemelerini yaparak ders seçimlerini belirlenen tarihler arasında yapabilecek. Pek çok öğrenci ise bahar dönemi sınav tarihlerini merak ediyor. Bahar dönemi ara sınavları 2-3 Nisan tarihlerinde, dönem sonu sınavları ise 21-21 Mayıs'ta yapılacak. Yaz okulu sınavları ise 6 Ağustos 2022'de gerçekleştirilecek.

AÖF ders geçme notu kaç?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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