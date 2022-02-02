AÖF 2022 bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri AÖF 2022 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri için heyecan dorukta. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı AÖF bahar döneminde kayıt yenilemek isteyen öğrenciler kayıt yenileme tarihi ile ders ekle/sil işlemlerine ilişkin tarihi sorguluyor.

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri 2022

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan kılavuza göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat Pazartesi saat 09.00'dan itibaren online olarak başlayıp, 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Ders seçimi işlemleri de bu tarihlerde yapılacak. Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilirler.

AÖF 2022 bahar dönemi sınavları ne zaman?

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022

AÖF Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022

AÖF ders seçimi nasıl yapılır?

Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden ilgili kayıt yenileme tarihleri arasında yapılacaktır.

▪ Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

▪ Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

▪ Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

▪ Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

▪ Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçimi (ekle/sil) yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir.

▪ Ders seçimi (ekle/sil) sonunda alınan derslerin toplam kredisine göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle/sil) yapılması mümkün değildir.

▪ Ders seçimi öğrencinin kendisi tarafından yapıldığından, mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.

▪ Lisans programlarında 1 inci yarıyıldan ders alan öğrenci 5 inci ve 7 nci yarıyıllardan; 2 nci yarıyıldan ders alan öğrenci 6 ncı ve 8 inci yarıyıllardan; 3 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci 7 nci yarıyıldan; 4 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise 8 inci yarıyıldan ders alamaz. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için bu madde uygulanmaz.