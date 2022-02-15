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Ekonomi AOÇ çiftliğine işçi alınacak
Ekonomi

AOÇ çiftliğine işçi alınacak

Atatürk Orman Çiftliği işçi kadrosunda eski hükümlü veya terör mağduru gıda işleme işçisi olarak daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere alınacak personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 14:51:00 -
AOÇ çiftliğine işçi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hizmet merkezlerinden veya internet sitesinden 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen ve talep şartlarını taşıyan adaylardan istenilen belgeler, sözlü sınav yeri ve tarihine ilişkin duyurular Müdürlüğümüz ([email protected]) adresinden ilan edilecektir.

Başvurudan işe alınmaya kadar adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar Müdürlüğümüzün internet sitesinde ilan yoluyla yapılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Emniyet Mahallesi Yeni Çiftlik Caddesi No:6/3 Gazi/Yenimahalle/ANKARA

0 (312) 211 01 70 [email protected]

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