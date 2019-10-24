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Anzer Yaylası'nda kaçak binaların yıkımında olay

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkımında gerginlik yaşandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 12:08
Anzer Yaylası'nda kaçak binaların yıkımında olay

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkımında gerginlik yaşandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, tespit edilen 4 kaçak yapının yıkılması ile bir vatandaş tarafından arı kovanlarının olduğu yere yapılan yolun bozulması için sabah saatlerinde jandarma ekipleriyle yaylaya geldi.

Yöre sakinleri, yaylaya gelen iş makinelerine engel olmak istedi.

Yapılarını yıktırmak istemeyen kişiler, yıkılması planlanan evlerin içerisine girdi, çatısına çıktı ve yıkıma tepki gösterdi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımda, jandarma ve vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, vatandaşları ikna çalışmaları ise sürüyor.

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:08
  1. Anzer Yaylası
  2. Kaçak yapıların yıkımı
  3. Rize
  4. Anadolu Ajansı

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