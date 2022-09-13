Anzer balında hasat bitti, satış heyecanı başladı

Dünyaca meşhur Anzer balı sadece Rize İli, İkizdere İlçesi Anzer Ballıköy'de yetişir. İsmini yetiştiği yerden alır.

2021 yılında coğrafi işaret alan Anzer balı alırken kapağın üstünde Tarım Bakanlığı'na ait coğrafi işaret logosu olduğuna dikkat edilmelidir.

Anzer Ballıköy'de coğrafi işaretli Anzer balı üreticisi olan Selahattin Deniz, “Coğrafi Anzer balları şu anda tahlil aşamasındadır ve muhtemelen Eylül ayı sonunda Coğrafi işaretli Anzer Ballarımızın satışı başlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

2022 yılı coğrafi Anzer balının resmi satış fiyatları ise şu şekilde:

1 kg Anzer balı 2000 TL

500 g Anzer balı 1000 TL

250 g Anzer balı 500 TL

Anzer Balı üretiminin yanında Kaçkar Balı, Kestane Balı, Çiçek Balı, Arı Poleni, Arı Sütü ve daha birçok arı ürünlerinin Rize merkezde Anzer Arıcılık www.anzeraricilik.com.tr işyerinde satışını yapan Selahattin Deniz, “Bizim ballarımızı özel kılan ve dünyanın her yerinden rağbet görmesini sağlayan özellik, ballarımızın tamamen doğal, katkısız, yüksek prolin ve diastaz değerlerinin olmasıdır. Bundan dolayıdır ki ballarımız taklit edilmektedir. Coğrafi işaretli Anzer balını ancak resmi üreticilerden satın alabilirsiniz.” dedi.