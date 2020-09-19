Anzak askeri alıp sandıkta saklamış! 100 senelik Türk bayrağı vatanına döndü

Birinci Dünya Savaşı'na katılan Avustralyalı bir Anzak askeri, savaştan sonra evine götürüp ölümüne kadar tahta bir sandıkta sakladığı Türk bayrağı sakladı. 100 yıllık Türk bayrağı, vatanına getirildi.

Türk bayrağı, Aydın-Kuşadası'nda bir müzede sergilenmeye başladı.

Anzak askerinin ülkesine götürüp yatağının başucundaki tahta sandıkta üniforması ile beraber özenle sakladığı Türk bayrağı, bir asır sonra vatanına döndü.

17 yaşında iken önce Mısır sonra Çanakkale'ye savaşmaya giden Anzak askerinin kimseye bahsetmediği bayrağı, ölümünden sonra torunu bulunca süreç başladı.

Türk bayrağını senelerce aynı özenle saklayan antikacı torun, ardından bayrağı 2007 senesinde Melbourne'e alışveriş için gelen fotoğraf sanatçısı Ercan Bekat'a verdi.

Ercan Bekat da, bayrağı önce yaşadığı İspanya'ya ardından da Türkiye'ye getirerek sergi açtığı KUAKMER'e teslim etti.

Bayrağın arkasındaki sır isim

Özel Arabul Kültür Merkezi ve Müzesi'nde (KUAKMER) Müdürü Melek Sözer, bayrağın Avustralya'ya nasıl götürüldüğünü ve hangi amaçla saklandığını kimsenin bilmediğini ifade etti.

Sözer, torunun, antikacı dükkanına gelen Ercan Bekat'ın Türk olduğunu anlayınca 'bu bayrak artık evine dönmeli' diyerek bayrağı teslim ettiğini söyleyerek ardından Bekat'a dedesini anlatmaya başladığını ifade etti. Buna göre dede, 17 yaşında iken önce Mısır'da sonra Gelibolu'da savaşmak üzere Anadolu'ya gelen Anzak askerlerinden biri ve hayatı boyunca sakladığı bayraktan kimseye bahsetmedi. Ölümünün ardından torunu tahta sandığın içinde savaşta giydiği üniforması, fotoğraflar, birkaç kişisel eşyası ile Türk Bayrağı'nı buldu. Bayrağın arkasında L. Y. Baring diye yazan isimden bahseden Sözer, ancak bu ismin kime ait olduğunu bilmediklerini sözlerine ekledi.