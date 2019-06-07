Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı! Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP’li İmamoğlu’nun antrikot edebiyatı yaparak halkçılık tasladığı zamanları hatırlatarak, dün VIP bölümüne alınmayınca çıkardığı rezalet sonrasında kendisiyle çeliştiğini söyledi.

yeniakit.com.tr Akit TV’de bugün, Özgür Özkaya’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu’da havalimanının VIP bölümüne girmek için çıkardığı rezalet ve valiye küfretmesi konuları da masaya yatırıldı. İmamoğlu’nun antrikot muhabbetiyle halkçılık taslamasını hatırlatıp VIP tutkusuyla düştüğü çelişkiyi ortaya koyan Ali İhsan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

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