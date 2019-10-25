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Antrenör futbolculara saldırdı! 'Gebertirim lan sizi'

Kayseri 1. Amatör Küme takımlarından Kayseri Meysuspor'ın antrenörü Halit Kurt, futbolcularına sıra dayağı attı.

25 Ekim 2019 Cuma 10:47

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara teker teker tokat attı ve küfürler savurdu. Sosyal medyada yer alan görüntünün 3 yıl öncesine ait olduğu da iddia edildi.

Agresifliğiyle dikkat çekiyor

Kent Türk TV yerel muhabirleri Ahmet Doğan ve Arif Enes Durak'ın verdiği bilgilere göre Halit Kurt, agresifliğiyle dikkat çekiyor. 2017 yılında Talasgücü Belediyspor ile Kayseri Meysuspor arasında oynanan maçta Kurt, Talasgücü Belediyespor´un attığı gol sonrası golün ofsayt olması nedeniyle sahaya girmiş ve orta hakeme yoğun bir şekilde itiraz etmişti.

Hakemleri taciz etmişti

Maçın hakemi Volkan Oğuz, Kurt'u saha kenarına göndermişti. Çileden çıkan Kurt, kenarda olmasına rağmen hakemleri taciz etmeye devam etmişti.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 10:47
  1. Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt
  2. futbolculara dayak

YORUM YAZ

  • TcVatanseverTcTcVatanseverTc14 sa önce
    Böyle sadistleri kovacaksın.Halâ niye tutuyorlar...
  • NumanNuman14 sa önce
    Alt tarafı amatör küme, gazozuna maç yapıyorsunuz. Bu kadar şiddete hiç gerek yok. Hocanın önce bir psikolog tarafından çocukluğuna inilmeli, sonra acilen ilaç tedavisine başlanmalı. Rezaleti kendisinde aramalı.
  • AliAli17 sa önce
    Hoca bunu Beşiktaş'ın başına getirin anca düzelir Takım

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