Antrenör futbolculara saldırdı! 'Gebertirim lan sizi' Kayseri 1. Amatör Küme takımlarından Kayseri Meysuspor'ın antrenörü Halit Kurt, futbolcularına sıra dayağı attı.

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara teker teker tokat attı ve küfürler savurdu. Sosyal medyada yer alan görüntünün 3 yıl öncesine ait olduğu da iddia edildi. Agresifliğiyle dikkat çekiyor Kent Türk TV yerel muhabirleri Ahmet Doğan ve Arif Enes Durak'ın verdiği bilgilere göre Halit Kurt, agresifliğiyle dikkat çekiyor. 2017 yılında Talasgücü Belediyspor ile Kayseri Meysuspor arasında oynanan maçta Kurt, Talasgücü Belediyespor´un attığı gol sonrası golün ofsayt olması nedeniyle sahaya girmiş ve orta hakeme yoğun bir şekilde itiraz etmişti. Hakemleri taciz etmişti Maçın hakemi Volkan Oğuz, Kurt'u saha kenarına göndermişti. Çileden çıkan Kurt, kenarda olmasına rağmen hakemleri taciz etmeye devam etmişti.

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