Antoine Griezmann kimdir, nerelidir? Antoine Griezmann kaç yaşında? Griezmann nerede oyandı?

Antoine Griezmann 21 Mart 1991 tarihinde Macon Fransa’da doğdu. La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Fransız millî futbolcudur. Babası Alain, bir belediye meclisi üyesiydi ve Alsas kökenli olduğu için soyadı Almancadır Sol kanat bölgesinde oynamaktadır. Fakat forvet olarak da görev yapabilir. Griezmann Fransa'nın U-19, U-20 ve U-21 takımlarında forma giydi. 2010 yılında, 2010 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanan takımda da forma giydi.

Antoine Griezmann hangi takımlarda oynadı?

Kulübün alt yapısında 4 yıl geçirdi. 2009-10 sezonu öncesinde teknik direktör Martín Lasarte tarafından A takıma alındı. 8 Nisan 2010 tarihinde, Griezmann Real Sociedad ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Sözleşme 2015 yılına kadar sürecek ve sözleşmede ayrıca 30 Milyon Euro serbest kalma maddesi bulunmaktadır. Sözleşme imzalamadan önce Manchester United, Arsenal, Lyon, Saint-Étienne, Auxerre gibi takımların ilgisini çekmeyi başardı.

28.07.2014 tarihinde Atlético Madrid'in resmi internet sitesinde, profesyonel oyuncu Griezmann'ı transfer ettiklerini duyurdu. Transfer ücreti olarak Real Sociedad'a 30.000.000€ ödediğini açıkladı. 12 Temmuz 2019 tarihinde 120 milyon euro bonservis bedeliyle La Liga takımlarından Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız oyuncunun serbest kalma bedeli ise 800 milyon euro olduğu açıklandı.

Antoine Griezmann millî takım kariyeri

23 Şubat 2010 tarihinde, Real Sociedad'da geçirdiği başarılı sezonlardan sonra Ukrayna'ya karşı oynanılacak olan U-19 maçı için Fransa kadrosuna çağrıldı. 2 Mart günü, Ukrayna karşısında forma giyerek ilk kez U-19 forması giymiş oldu. Maç 0-0 beraberlik ile sonuçlandı. 7 Haziran 2010 tarihinde, 2010 UEFA Avrupa U-19 Futbol Şampiyonası için 18 kişilik Fransa kadrosuna seçildi.