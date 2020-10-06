Antivirüs devinin sahibine beklenmedik soğuk duş!

Birçok bilgisayarda kullandığımız McAfee antivirüs programını bilmeyen yoktur. 19 Ağustos 2010'da Intel tarafından 7.68 milyar dolar karşılığında satın alınan antivürüs şirketinin kurucusu John McAfee, ABD'de açılan vergi kaçakçılığı davası nedeniyle İspanya'da tutuklandı.

Vergi kaçırmakla suçlanıyor

ABD'li savcılar ünlü yazılımcıyı milyonlarca doları evlerinde ve bir yatında saklayarak vergi kaçırmakla suçluyor.

Son yıllarda izini kaybettirmeye çalışan ve ABD'ye iadesi beklenilen 75 yaşındaki John McAfee'nin kripto para, danışmanlık hizmeti, para karşılığı yaptığı konuşmalar ve hayatını anlatan bir belgeselin telif hakları üzerinden elde ettiği milyonlarca dolarlık geliri bildirmediği belirtiliyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) iddialarına göre, McAfee'nin başka insanların isimlerini kullanarak vergi kaçırdığı, isimde ve belgede sahtecilik yaparak gayrimenkul, yat ve birçok araç satın aldığı açıklandı.

25 yıl hapis cezası alabilir

Ayrıca McAfee'nin 2014 ve 2018 yılları arasında vergi vermediği de gelen haberler arasında. Eğer McAfee suçlu bulunursa, her 5 suçtan 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.