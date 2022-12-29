Antioksidan cenneti içecek bağırsaklarda toksin bırakmıyor: Vücuttan toksin atma kürleri! Toksik maddeler vücuttan nasıl atılır?

Brezilya cevizi magnezyum: Antioksidan vücudu tertemiz yapan bir madde. Zehirli atıkları dışarı atmamızı sağlıyor. İşte antioksidan deposu müthiş karışım tarifi...

Toksin Nedir?

Toksinler ya da ağılar, mikroorganizmaların salgıladıkları birtakım zehirli maddelerdir. Toksinler iki grupta toplanırlar: Ekzotoksinler Endotoksinler Daha çok gram mikroorganizmalar tarafından meydana getirilirler.

Kimyasallar vücuttan nasıl atılır?

Toksinler ilk olarak karaciğerden geçerek çeşitli kimyasal reaksiyonlardan geçer ve vücuttan atılmaya hazır hale gelir. Bu toksinler deriden ter, bağırsaklardan dışkı ve böbreklerden de idrar yoluyla atılır.

ANTİOSKİDAN İÇECEĞİ İÇİN MALZEMELER

1 adet küçük yeşil elma

1 dilim ananas

Kabuklu küçük salatalık

1 küçük portakal

1 kaşık aloe vera jeli

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir blender içine atın ve iyice püre haline getirin.

Ezilen malzemelerin üzerine 1 bardak su ekleyerek biraz sıvı hale gelmesini sağlayın.

Hazırladığınız karışımı günde 2 defa içmeniz gerekecek.

Toplamda 7 gün boyunca sabah ve akşam olmak üzere taze şekilde içerek bağırsaklarınızı tüm zararlı maddelerden arındırabilirsiniz.

Bu kür aynı zamanda yağ yakıcı ve ödem atıcı olduğu için diyet yapanların da çok seveceği bir tariftir.

VÜCUTTA TOKSİN BİRİKTİĞİNİ GÖSTEREN BELİRTİLER NELEDİR?

Sürekli yorgun uykusuz hissetme toksin birikiminin en yaygın belirtileri arasındadır.

Şişkinlik, hazımsızlık, gaz, kabızlık ve şiddetli mide bağırsak ağrıları da toksin olduğunu gösterir.

Vücuttan toksin atma kürleri:1 litre oda sıcaklığındaki suyun içeresine 1 limonun dilimlerini ve birkaç yaprak nane atın. Yaklaşık yarım saat sonra vücudunuzu toksinlerden ve zararlı bakterilerden arındıracak detoks içeceğiniz hazır olacaktır.

Kandaki toksinler Nasıl atılır?

Toksinler ilk olarak karaciğerden geçerek çeşitli kimyasal reaksiyonlardan geçer ve vücuttan atılmaya hazır hale gelir. Bu toksinler deriden ter, bağırsaklardan dışkı ve böbreklerden de idrar yoluyla atılır.