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Sağlık Antikorlarlara yakalanmayan koronavirüs tespit edildi
Sağlık

Antikorlarlara yakalanmayan koronavirüs tespit edildi

Bilim insanları, SARS-CoV-2 virüsünde enfeksiyonla savaşmak için geliştirilen antikorlara yakalanmama potansiyeline sahip bir mutasyon tespit etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 20:29:00 -
Antikorlarlara yakalanmayan koronavirüs tespit edildi

Bilim insanları, SARS-CoV-2 virüsünde enfeksiyonla savaşmak için geliştirilen antikorlara yakalanmama potansiyeline sahip bir mutasyon tespit etti. Nature dergisinin haberine göre, Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi uzmanları, üç monoklonal antikorun bağlanmasını (laboratuvarda oluşturulan ve özel tedavinin bir parçası olarak hastalara uygulanan) engelleyebilecek olası bütün Kovid-19 mutasyonlarını haritalandırdı.

Bir dizi mutasyonun, virüsün hücrelere girmek için kullandığı reseptör bağlama alanı (RBD) adı verilen bir protein segmentini etkilediği ortaya çıktı. Bu mutasyonlardan biri, virüsü tüm antikor kokteylinden gizlerken, diğerleri üç antikordan birinden kurtulmayı başardı.

Uzmanlar, bu değişikliklerin bir kısmının Kovid-19 ile enfekte olmuş kişilerde yaygın olduğunu fakat Hollanda ve Danimarka'da antikor dizisinin tümüne direnen bir mutasyonun tespit edildiğini kaydetti.

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