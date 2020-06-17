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Aktüel

Antikor testi uygulaması başladı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlara evlerinde tarama yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:30:10 -
Antikor testi uygulaması başladı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlara evlerinde tarama yapılacağını duyurdu.


Kütahya’da uygulanılacak olan testlerle ilgili Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından belirlenen hanelere gidiliyor. Belirlenen 3 bin 226 haneden 1 kişiden numune alımları başladığı belirtildi.


Korona virus (Covid-19) Hastalığı ile mücadelede başarılı çalışmaların sürmesi ve gelecek dönemdeki hazırlıkları planlamak amacıyla; TÜİK’in il genelinde belirlediği 3 bin 226 hanede bir kişiden olmak üzere tarama yapılması amacıyla numune (boğaz sürüntüsü, kanda antikor testi) alımı yapılacak.


Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İl genelinde 37 ekip ve 148 personel ile tarama çalışmalarına başlanmış olup; vatandaşların ekiplere gerekli kolaylığı göstermeleri konusunda desteklerini bekler, sağlıklı günler dileriz." denildi.

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