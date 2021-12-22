Antikor seviyelerimizi virüse yakalanmadan artırmak hayati önemde

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiği konusunda sık sık uyarılarda bulunan Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ve uzmanlar, vatandaşların hastalığın başında aldığı tedbirleri devam ettirmesinin çok önemli olduğunu her fırsatta tekrarlamaya devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya da Akit aracılığı ile vatandaşların virüse yakalanmadan önce aşı olmasının önemli olduğunu söyledi. Prof. Özkaya “Asıl sorun bu son varyantların testten ve aşıdan kaçabilme olasılığı. Aşı ile antikor seviyesini daha visüre yakalanmadan artırmak çok önemli. Enfekte kişiler testinin negatif olmasına güvenerek kontrolsüz olarak başkalarına bulaştırmaya devam ediyor. Mevcut aşılar hâlâ etkili ve güvenli. Ancak virüsler aşısızlara bulaştırıldığında hayati tehlike ortaya çıkmaya devam edecek” dedi.