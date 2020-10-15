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Sağlık Antikor nedir?
Sağlık

Antikor nedir?

Humoral bağışıklık sisteminin temel işlevini gören antikor özellikle koronavirüs salgını sürecinde bilinmeye ve merak edilmeye başlandı. Peki, antikor nedir? Antikor testi kimlere yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:04:00 -
Antikor nedir?

Bir immünoglobulin olarak da bilinen bir antikor (Ab), bağışıklık sistemi tarafından patojenik bakteriler ve virüsler gibi patojenleri nötralize etmek için kullanılan, esas olarak plazma hücreleri tarafından üretilen büyük, Y-şekilli bir proteindir. Bir antikor, bir mikropu veya enfekte olmuş bir hücreyi bağışıklık sisteminin diğer bölümlerinin saldırısı için etiketleyebilir veya hedefini doğrudan etkisiz hale getirebilir (örneğin, istilası ve hayatta kalması için gerekli olan bir mikrop parçasını inhibe ederek).

COVID-19 için antikor testi kimler yaptırmalı?

Birçok ülke şu anda SARS-CoV-2 antikorlarını popülasyon düzeyinde veya sağlık çalışanları, bilinen vakaların yakın temaslıları veya hane halkları gibi belirli gruplarda test etmektedir. DSÖ, enfeksiyonun kapsamını ve bununla ilişkili risk faktörlerini anlamak için kritik önem taşıdığından bu çalışmaları desteklemektedir.

Yiyeceklere COVID-19'a neden olan virüs bulaşabilir mi?

İnsanların COVID-19'u gıda veya gıda ambalajlarından kapması pek olası değildir. COVID-19 bir solunum hastalığıdır ve birincil bulaşma yolu kişiden kişiye temas yoluyla ve enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında oluşan solunum damlacıklarıyla doğrudan temas yoluyla olur.

Solunum yolu hastalıklarının gıda veya gıda ambalajı yoluyla bulaşmasına neden olan virüslere dair bugüne kadar hiçbir kanıt yoktur. Koronavirüsler gıdada çoğalamaz; çoğalmak için bir hayvana veya insana ihtiyaçları var.

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