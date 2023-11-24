  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: ASELSAN'a talimat verdik, ürettiler hatta sattılar

Muhafazakarları böyle kandırmaya çalışacaklar! Özgür Özel yeni taktiğini açıkladı

Elon Musk’tan flaş karar! Tüm dünyaya böyle duyurdu

Türk inşaat devi iflas etti! Dev konut projesi yarım kaldı, binlerce insan mağdur

İsrail’den Erdoğan’a şok teklif! Hiç kimse bunu bilmiyordu! O isim “Şimdi açıklayacağım” deyip duyurdu

Türk fındığına rakip olmak için 1 milyon ağaç dikmişlerdi! Bakın ne oldu

Organize haberler devam ediyor! Soylu isyan etti

Kiralamalarda gün sayısı arttı! Vatandaş almadı kiraladı

Latif Şimşek okurlarla buluştu! Bir “Akit” ve “bir Filistin” zamanı

Yiyin birbirinizi! Zafer Partisi’nden Özgür Özel’e sert cevap
Kültür - Sanat Antik Mısırlılar da ev ödevi yapıyor! Antik Mısır döneminde, bir ilkokul öğrencisi olduğu belli oldu!
Kültür - Sanat

Antik Mısırlılar da ev ödevi yapıyor! Antik Mısır döneminde, bir ilkokul öğrencisi olduğu belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-11-24 21:23:00 - 2023-11-24 22:05:20
Antik Mısırlılar da ev ödevi yapıyor! Antik Mısır döneminde, bir ilkokul öğrencisi olduğu belli oldu!

Antik Mısır’da bir okul öğrencisinin balmumumu tablet üzerine yazdığı bu Yunanca ev ödevi MS 2. yüzyıla tarihleniyor. Ezber bozan keşif: Günümüzde British Library arşivinde yer alıyor.

Ahşap üzerine monte edilmiş yaklaşık bir “Kindle” (e-kitap okuma cihazı) büyüklüğündeki balmumu levha üzerinde, yaklaşık 1.800 yıl önce Mısır’da okula giden bir öğrencinin günlük yaşamından kesitler sunan iki bölümlük Yunanca bir ders yer alıyor. Levhadaki yazıda şöyle yazıyor: “Sadece akıllı bir adamın tavsiyesini kabul etmelisin” ve “Tüm arkadaşlarına güvenemezsin”.

Ödevin bir kısmı yazma alıştırması. Levhadaki ilk satırda öğretmenin yazılı bir örneği yer alırken, sonraki iki satırda, öğrencinin elinden “oldukça sakarca” kopyalanan aynı kelimeler yer alıyor. Ödevin geri kalanında ise çarpım tablosu ve okuma alıştırmaları bulunuyor.

Tabletin sahibinin adı ve cinsiyeti bilinmiyor, ancak Ontario Kraliyet Müzesi’ne göre antik Mısır’da örgün eğitim genellikle ayrıcalıklı erkeklere ait bir olanaktı. Bu yüzden çocuğun muhtemelen varlıklı bir aileden gelen bir erkek olduğu düşünülüyor.

Bunun gibi ödev levhaları, eritilmiş, kararmış balmumunun ahşap bir tabletin ortasındaki dikdörtgen bir çukura dökülmesiyle yapılırdı. Balmumu soğuduktan sonra, öğretmenler ve öğrenciler metal bir stylus kullanarak koyu arka plana karşı daha açık renkte görünen harfleri çizebiliyorlardı.

arkeofili'ye göre: Balmumu tipik olarak neme maruz kaldığında parçalanır, ancak Mısır’ın kuru iklimi sayesinde, neredeyse iki bin yıl öncesinden bir ilkokul öğrencisinin acemice el yazısı günümüze ulaşabildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

İsrail-Hamas arasında geçici ateşkes! Muhabiri Hani Mahmoud teyit etti! Bir grup esir serbest bırakıldı
İsrail-Hamas arasında geçici ateşkes! Muhabiri Hani Mahmoud teyit etti! Bir grup esir serbest bırakıldı

Dünya

İsrail-Hamas arasında geçici ateşkes! Muhabiri Hani Mahmoud teyit etti! Bir grup esir serbest bırakıldı

Bursa'nın o ilçesi ayakta! Siyonist İsrail’e protesto: Limandaki işçilere İsrail'e yönelik boykota destek çağrısı!
Bursa'nın o ilçesi ayakta! Siyonist İsrail’e protesto: Limandaki işçilere İsrail'e yönelik boykota destek çağrısı!

Gündem

Bursa'nın o ilçesi ayakta! Siyonist İsrail’e protesto: Limandaki işçilere İsrail'e yönelik boykota destek çağrısı!

Dünya devi Google’dan en fazla içerik kaldırılmasını talep eden ülkeler: Ülkemiz kaçıncı sırada? Dünyaya ilan ettiler
Dünya devi Google’dan en fazla içerik kaldırılmasını talep eden ülkeler: Ülkemiz kaçıncı sırada? Dünyaya ilan ettiler

Aktüel

Dünya devi Google’dan en fazla içerik kaldırılmasını talep eden ülkeler: Ülkemiz kaçıncı sırada? Dünyaya ilan ettiler

Kandilli Müdürü İstanbul depremi için tarih verdi! Binlerce insan deprem için endişe duyuyor! Kötü haber
Kandilli Müdürü İstanbul depremi için tarih verdi! Binlerce insan deprem için endişe duyuyor! Kötü haber

Yaşam

Kandilli Müdürü İstanbul depremi için tarih verdi! Binlerce insan deprem için endişe duyuyor! Kötü haber

Çin ve Rusya ile anlaşıldı: İki dev ülke gizlice masaya yatırdılar! Kırım'a su altından tünel için hazırlanıyor!
Çin ve Rusya ile anlaşıldı: İki dev ülke gizlice masaya yatırdılar! Kırım'a su altından tünel için hazırlanıyor!

Dünya

Çin ve Rusya ile anlaşıldı: İki dev ülke gizlice masaya yatırdılar! Kırım'a su altından tünel için hazırlanıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23