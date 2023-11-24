Antik Mısırlılar da ev ödevi yapıyor! Antik Mısır döneminde, bir ilkokul öğrencisi olduğu belli oldu!

Ahşap üzerine monte edilmiş yaklaşık bir “Kindle” (e-kitap okuma cihazı) büyüklüğündeki balmumu levha üzerinde, yaklaşık 1.800 yıl önce Mısır’da okula giden bir öğrencinin günlük yaşamından kesitler sunan iki bölümlük Yunanca bir ders yer alıyor. Levhadaki yazıda şöyle yazıyor: “Sadece akıllı bir adamın tavsiyesini kabul etmelisin” ve “Tüm arkadaşlarına güvenemezsin”.

Ödevin bir kısmı yazma alıştırması. Levhadaki ilk satırda öğretmenin yazılı bir örneği yer alırken, sonraki iki satırda, öğrencinin elinden “oldukça sakarca” kopyalanan aynı kelimeler yer alıyor. Ödevin geri kalanında ise çarpım tablosu ve okuma alıştırmaları bulunuyor.

Tabletin sahibinin adı ve cinsiyeti bilinmiyor, ancak Ontario Kraliyet Müzesi’ne göre antik Mısır’da örgün eğitim genellikle ayrıcalıklı erkeklere ait bir olanaktı. Bu yüzden çocuğun muhtemelen varlıklı bir aileden gelen bir erkek olduğu düşünülüyor.

Bunun gibi ödev levhaları, eritilmiş, kararmış balmumunun ahşap bir tabletin ortasındaki dikdörtgen bir çukura dökülmesiyle yapılırdı. Balmumu soğuduktan sonra, öğretmenler ve öğrenciler metal bir stylus kullanarak koyu arka plana karşı daha açık renkte görünen harfleri çizebiliyorlardı.

arkeofili'ye göre: Balmumu tipik olarak neme maruz kaldığında parçalanır, ancak Mısır’ın kuru iklimi sayesinde, neredeyse iki bin yıl öncesinden bir ilkokul öğrencisinin acemice el yazısı günümüze ulaşabildi.

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