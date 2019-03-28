Antik kentte kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı Manisa'nın Salihli ilçesinde, Sardes Antik Kenti içindeki Artemis Tapınağı'nın yakınındaki birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'da Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dün Sart Mahallesi'ndeki Sardes Antik Kenti içindeki Artemis Tapınağı yakınında 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan Ş.A. (31), A.İ.G. (33) ve F.S.'yi (34) suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan 2 dedektör, bir kazma ve küreğe el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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