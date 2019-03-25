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Antik Kent’e ziyaretçi akını

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve binlerce yıllık tarihi kalıntılarıyla Kütahya’nın dünyaya açılan penceresi olan Aizonai Antik Kenti’ne Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi akını yaşanıyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:28
Antik Kent’e ziyaretçi akını

Aizanoi Antik Kentini hafta sonu düzenlenen turlarla ziyaret eden vatandaşlar gördükleri büyüleyici tarihi güzelliklere hayran kalıyorlar. Afyonkarahisar, Manisa, Bolu, Sakarya, İstanbul ve daha birçok il ve büyükşehirden ziyaretçiler, binlerce yıllık tarihi güzellikleri ziyaret edip, Çavdarhisar Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen rehberler vasıtasıyla bölge hakkında bilgi alıyorlar.

 

Kaymakamlık tarafından görevlendirilen Rehber Hüseyin Karaaslan, "Hafta sonu vatandaşlarımız Aizonai Antik Kenti’ni, dünyanın ilk borsa binasını, Zeus Tapınağı’nı, Antik tiyatrolar ve daha bir çok yeri ziyaret ederek binlerce yıllık tarihi mekanlar hakkında bizden bilgiler alıyorlar. Aizanoi Antik Kentimiz Türkiye ve Dünya turizmi için oldukça önem arz ediyor. Yabancı turistlerin ilgisi de son dönemde bölgeye artmaya başladı. Yeni yapılan tesisler bittiğinde bölge turizminin çok daha canlanacağına inanıyorum. Bizler halen Her geçen gün Aizanoi Antik Kenti’ni keşfediyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:28
  1. Sakarya
  2. Manisa
  3. İstanbul
  4. Bolu
  5. Afyon
  6. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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