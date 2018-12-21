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Antibiyotikler mantar yapıyor

Olur olmaz her rahatsızlıkta antibiyotik kullanımının bilhassa kadınlarda çok tehlikeli olduğu zaten biliniyor. Ama bir de bunların mantar yapma riski var.

21 Aralık 2018 Cuma 18:48
Antibiyotikler mantar yapıyor

Hanımlarda edeb yeri kaşıntılarının bir vadede mantara dönüşmesinin önde gelen sebeplerinden biri de antibiyotikler.. Kadın hastalıkları arasında en sık görülen mantar enfeksiyonları, ergenlik dönemiyle birlikte kadınları tehdit altına alan hastalıkların başında geliyor. Edep yeri mantarların başlıca sebeplerinden biri de antibiyotik kullanımı.

Üreme çağına gelmiş kadınlarda sıklıkla görülen edeb yeri enfeksiyonları çeşitli bulgularla kendini gösteriyor. Dış kısmında yoğun bir kaşıntı ve içerden gelen bir akıntı durumu söz konusu oluyor.

Akıntı beyaza yakın süt kesiği olmakla birlikte genellikle kokusuzdur. Mantar henüz başlangıç aşamasındaysa kaşıntı ve akıntı dışında belirti göstermezken, ileri safhalarında yanma ve ağrılara sebep olur. Neyse ki şimdi kış aylarındayız. Fakat özellikle yaz sıcaklarında çok daha hızlı ilerleme gösteren mantar enfeksiyonları kaşınma dolayısıyla şişlik hatta kanamaları beraberinde getiriyor.

Antibiyotiklerin etkileri bölgenin bakteri yapısını bozuyor. Hekime danışmadan antibiyotik kullanmak doğru değil. Aslında birkaç ağrı kesici dışında hiçbir ilacı hekim tavsiyesi olmadan kullanmak doğru değil. Artık aile hekimleri var. En azından onlara danışmak gerekiyor.

Tabii bu mantarların tek sebebi antibiyotikler değil. Başka sebepler de var.

Renkli tuvalet kağıdı, parfümlü günlük pedler gibi..

Ayrıca sentetik iç çamaşırları, arkadan öne doğru yanlış taharetlenmeler de mantar yapar.

Keza vücudun savunma direncini düşüren hastalıklar, aşırı yorgunluk da mantara sebep olabilir..

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:55
  1. antibiyotik
  2. gereksiz antibiyotik kullanımı
  3. antibiyotiklerin zararları

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