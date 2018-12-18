0553 313 94 23

Antibiyotikler hakkında bilinmesi gerekenler

ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, "Antibiyotikler doğru tanı konulması sonrasında bakteriyel bir enfeksiyon varlığında, gerekli ise doktor tarafından önerilen ilaçlardır. Antibiyotikler ateş düşürücü, ağrı kesici değildir." dedi.

18 Aralık 2018 Salı 22:14
Antibiyotikler hakkında bilinmesi gerekenler

ANTİBİYOTİKLER AĞRI KESİCİ VE ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ DEĞİL

Prof. Dr. Kartal, Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası ve Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde antibiyotiklerin devreye girmesiyle birçok ölümcül ve bulaşıcı hastalığın iyileştirilebilir olduğunu belirtti.

Bununla birlikte sık ve uygun olmayan kullanımlar nedeniyle antibiyotiklere direnç probleminin gündeme geldiğini vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde antibiyotiklerin en az yüzde 30-40'ının yanlış veya gereksiz yere kullanıldığı bilinmektedir.

Antibiyotikler en sık, etkeni yüzde 90'ın üzerinde virüs olan çeşitli mevsimsel üst solunum yolu hastalıklarında kullanılmaktadır.

Oysa antibiyotiklerin virüslere etkisi bulunmadığı gibi, kullanılması durumunda yan etki, direnç ve gereksiz maliyet ile sonuçlanmaktadır."

Poliklinik koşullarında bakteriyel ve viral enfeksiyon ayrımını klinik olarak tam yapamayan hekimlerin de üst solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik kullanma eğiliminde olduğunu ifade eden Kartal, "Günümüzde bu ayrımı yaparak hekimi rahatlatan çok hızlı testler bulunmaktadır.

Yine antibiyotiklerin en çok kullanıldığı idrar yolu ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında da mikrobiyolojik örnek alındıktan sonra, gerekliyse antibiyotik kullanılması gerekir." ifadesine yer verdi.

Kartal, tek ve ucuz antibiyotik yerine gereksiz yere iki antibiyotiğin bir arada içilmesinin ya da daha yeni ve pahalı antibiyotiklerin tercih edilmesinin de uygun olmayan kullanımlar olduğuna işaret ederek, enfeksiyonlara yönelik etkin hijyen, sanitasyon, aşılama gibi koruyucu hekimlik uygulamalarının da antibiyotik gereksinimini ve dolayısıyla direnç oluşumunu önleyici bir yaklaşım olduğunu, bunun üzerinde önemle durulması gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Kartal, antibiyotik alımının sadece ilacı kullanan kişinin değil, ailesinin ve toplumun doğal mikrobiyal ortamını da değiştirdiğinin bilinmesi gerektiğini belirterek, şunları aktardı:

"Uygunsuz kullanılan her bir antibiyotik ile direnç problemi gittikçe yaygınlaşmakta ve özellikle hastanede ve yoğun bakımlarda tedavisi mümkün olamayan ölümcül enfeksiyonlarla mücadele edilmesi sonucunu doğurmaktadır.

Öte yandan antibiyotikler sadece insanlarda değil, hayvanlarda da sık kullanılmaktadır.

Bakteriyel direnç oluşumuna önemli katkısı olan bu uygulama ile ilgili de tedbirler alınmalıdır.

Antibiyotikler doğru tanı konulması sonrasında bakteriyel bir enfeksiyon varlığında, gerekli ise doktor tarafından önerilen ilaçlardır. Antibiyotikler ateş düşürücü, ağrı kesici değildir."

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Yahudi CemalYahudi Cemal10 dk önce
    Kullanin,hemen hemen her sorunda antibiyotik alin. Böylece nufüs biraz dengelenebilir, yani zayif insanlardan kurtuluruz. TC bu insan kútlesini kaldiramiyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

MERCOSUR ülkelerinden Nikaragua'ya kınama
  1. MERCOSUR ülkelerinden Nikaragua'ya..
  2. Anadolu Ajansı "Yılın Haber Ajansı"
  3. UNICEF: "Yemen'deki 5 milyon çocuğa..
  4. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
  5. Fenerbahçe'den muhteşem dönüş!
  6. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal..
  7. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
  8. Şanslı müşterinin yemeğinden inci..
  9. Hindistan'da Phethai kasırgası
  10. Senegal "Thiaroye 44" katliamının..
  11. Belçika Başbakanı Michel istifa..
  12. BAE-ABD ortak askeri tatbikatı sona erdi
  13. Yılmaz Vural evini soyan hırsıza..
  14. Beyaz Saray'dan Fetullah Gülen..
  15. Galatasaray Keçiörengücü ile berabere..
  16. Sudan'da yolcu otobüsü devrildi: 14..
  17. Trump imzaladı! ABD'den çılgın hamle
  18. Filistin'den "Trump'ın Ortadoğu barış..
  19. Keşan'da eğitime kar engeli
  20. "Kalbimi ve sıcaklığımı bu şehrin..
Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

Günün Karikatürü

19 Aralık 2019
"ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
"ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...