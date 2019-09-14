0553 313 94 23

Antepfıstığında hedef 400 bin ton üretim

Antepfıstığı üretimini artırma için önemli girişimlerde bulunuluyor. Bu girişimlerin artarak devam edeceğini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hedeflerini 2018’de 270 bin ton olan rekoltenin 400 bine çıkarmak olarak açıkladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:58
Antepfıstığında hedef 400 bin ton üretim

 Nevzat Orbay  Gaziantep 

Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) kapsamında Nizip ilçesi Barak Ovası’nda 70 dönüm alanda antepfıstığı hasadı yapıldı. Hasada katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, antepfıstığının şehir ve bölge ekonomisi için önemine dikkat çekti.

Çiftçilere destek verdik

Ürünün üretimini artırmak için önemli adımlar attıklarını anlatan Şahin, şu açıklamalarda bulundu:

Çiftçilere verdiğimiz altın gübre desteğiyle fıstığın yok yılını var yılına çevirdik. Oda başkanlarının erkek ağaç ile dişi ağaç arasında fark bulunduğu uyarısını yapmalarının hemen ardından aşılama yaptık, zararlı böceklerle mücadele başlattık. Fıstığa ve zeytine yönelik yapılması gereken ne varsa onu yaptık. Birlikte başarılı çalışmalarla rekolteyi her yıl yükseltiyoruz. Geçen yıl 270 bin ton olan rekolteyi en kısa zamanda 400 bin tona ulaştırmayı amaçlıyoruz. Neden? Çünkü gıdaya dayalı sanayide fıstık her gün daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu istihdam ve ihracat demek. Geçen yıl dünyaca ünlü michelin yıldızlı şefler geldiler, kendi ürünlerini yaparken içerisine fıstığı koydular, fıstığın rengi, kokusu, aroması ürünü tamamen değiştirdi. Dünyanın bu lezzete ihtiyacı var, şef gittiği yere bu lezzeti tattırınca insanlar acayip beğendi, fıstıkla ilgili zincir marketlerde satışlarımız arttı. Fıstığa dayalı sanayi ürünlerinde patlama yaşandı. Bu işin kaybedeni yok.

40 ülkeyi buluşturduk

Karkamış, Nizip ve Barak ovalarına büyük değer verdiğini dile getiren Şahin, “Bu anlayışla koltuğa oturduğumda ilk talimatım, Tarım Daire Başkanlığı’nı kurmak oldu çünkü her şey topraktan başlıyor. Şu anda GastroANTEP’le sesimizi duyurmamızda, 40 ülkeyi Gaziantep’te buluşturmamızda tarım ürünlerimizin payı büyük” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:58
  1. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP)
  2. Barak Ovası
  3. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
  4. antepfıstığı
  5. Tarım Daire Başkanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polisler, Eylül’ün doğum gününü hastanede kutladı
    1. Polisler, Eylül’ün doğum gününü..
    2. Genç kızın ölümüyle ilgili..
    3. Poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe..
    4. 5 yıl aradan sonra Kalecik yeniden..
    5. Asgari ücret ne kadar olacak 2020 son..
    6. Teröristlere ağır darbe
    7. Satranç kursları için kayıtlar başlıyor
    8. Goran Hareketi lideri Ali yeniden..
    9. Köy yolları asfaltlanıyor
    10. İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik..
    11. Van'da teröristlere ağır darbe
    12. Osmaneli’nden örnek proje
    13. Evde biber turşusu nasıl yapılır?..
    14. Hukukçular PKK'nın dağa kaçırdığı..
    15. Eşini hayatının baharında kaybetti!..
    16. Van'da 5 terörist öldürüldü!
    17. İHH İnsani Yardım Vakfı ve..
    18. Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu..
    19. Katil İsrail gazetecileri hedef alıyor
    20. Furkan Göksel kimdir? Furkan Göksel..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...