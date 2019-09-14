Antepfıstığında hedef 400 bin ton üretim

Nevzat Orbay Gaziantep

Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) kapsamında Nizip ilçesi Barak Ovası’nda 70 dönüm alanda antepfıstığı hasadı yapıldı. Hasada katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, antepfıstığının şehir ve bölge ekonomisi için önemine dikkat çekti.

Çiftçilere destek verdik

Ürünün üretimini artırmak için önemli adımlar attıklarını anlatan Şahin, şu açıklamalarda bulundu:

“Çiftçilere verdiğimiz altın gübre desteğiyle fıstığın yok yılını var yılına çevirdik. Oda başkanlarının erkek ağaç ile dişi ağaç arasında fark bulunduğu uyarısını yapmalarının hemen ardından aşılama yaptık, zararlı böceklerle mücadele başlattık. Fıstığa ve zeytine yönelik yapılması gereken ne varsa onu yaptık. Birlikte başarılı çalışmalarla rekolteyi her yıl yükseltiyoruz. Geçen yıl 270 bin ton olan rekolteyi en kısa zamanda 400 bin tona ulaştırmayı amaçlıyoruz. Neden? Çünkü gıdaya dayalı sanayide fıstık her gün daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu istihdam ve ihracat demek. Geçen yıl dünyaca ünlü michelin yıldızlı şefler geldiler, kendi ürünlerini yaparken içerisine fıstığı koydular, fıstığın rengi, kokusu, aroması ürünü tamamen değiştirdi. Dünyanın bu lezzete ihtiyacı var, şef gittiği yere bu lezzeti tattırınca insanlar acayip beğendi, fıstıkla ilgili zincir marketlerde satışlarımız arttı. Fıstığa dayalı sanayi ürünlerinde patlama yaşandı. Bu işin kaybedeni yok.”

40 ülkeyi buluşturduk

Karkamış, Nizip ve Barak ovalarına büyük değer verdiğini dile getiren Şahin, “Bu anlayışla koltuğa oturduğumda ilk talimatım, Tarım Daire Başkanlığı’nı kurmak oldu çünkü her şey topraktan başlıyor. Şu anda GastroANTEP’le sesimizi duyurmamızda, 40 ülkeyi Gaziantep’te buluşturmamızda tarım ürünlerimizin payı büyük” dedi.