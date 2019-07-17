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Antep fıstığı üreticisinin Çin sevinci

Türkiye’nin fıstık başkenti Gaziantep’te Çin sevinci yaşanıyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:50
Antep fıstığı üreticisinin Çin sevinci

Türkiye’nin fıstık başkenti Gaziantep’te Çin sevinci yaşanıyor. Yıllardır fıstık fiyatlarında yaşanan dengesizlikler nedeniyle mağdur olan ve yeni mahsulü toplamaya hazırlanan Gaziantepli fıstıkçılar, Çin’in uzun bir aranın ardından tekrar fıstık alımına başlayacak olmasını sevinçle karşıladı.


Özellikle 2018 yılında tarlada ucuz olmasına rağmen tezgahta artan fiyatı ile gündeme gelen ve devlet tarafından desteklenmediği vurgulanan Antep fıstığı, Ticaret Bakanlığının girişimleriyle tekrar Çin’e ihraç edilecek. Çin Gümrükler Genel İdaresi’nin kabul etmesiyle ülkeye ihraç edilmeye başlanacak olan Antep fıstığı ile 2.8 milyar dolarlık bir pazarın açılması beklenyor.


Kentte yıllardır fıstıkçılık yapan Adem Tanrıöver yaşanan gelişmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Yıllardır tarlada kendilerinden alınan ucuz fıstığın tezgahta çok pahalıya satılması nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen çiftçi Adem Tanrıöver, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Antep fıstığının Çin’e ihracatına yönelik bürokratik ve teknik engellerin aşıldığını müjdelemesi ile rahat bir nefes aldıklarını belirtti.



“Antep fıstığının ihraç edilecek olması sevindirici”


Fıstık fiyatlarında yaşanan dengesizliklerin en çok çiftçiyi mağdur ettiğini vurgulayan Antep fıstığı üreticisi Adem Tanrıöver, “Antep fıstığının dışarıya ihraç edilecek olması bizi fazlasıyla sevindiriyor. Yani ne kadar çok ihracat yapılırsa Antep fıstığımız da o kadar çok tanınır, bilinir. Bu böyle olunca da fiyatlar bir nebze de olsa yükselir ve çiftçinin yüzü güler. Yani bugün ihracat Çin’e yapılır, yarın Avrupa ülkelerine ve daha pek çok ülkeye satış yapılabilir” dedi.



“Fıstık daha çok desteklenmeli”


Fıstığa verilen desteklerin arttırılmasını beklediklerini de söyleyen Tanrıöver, “Biz çiftçiler olarak fıstığın önünün daha çok açılmasını istiyoruz. Yani Ziraat Odası ve Ticaret Odası gibi ilgili kurumların da fıstıkla ilgili daha çok reklam yapması lazım. Ne kadar çok tanıtılırsa o kadar çok iyi olur. Çünkü Antep fıstığımız farklı ve güzel tadıyla başka fıstıklara benzemez. Çok kaliteli bir fıstığımız var. Zaten baklava da tadını fıstıktan alıyor” ifadelerini kullandı.



“Yeni mahsulde rekolte düşük ama ürün kaliteli olacak”


Fıstıkta bu sene rekolte düşük olmasına rağmen kaliteli ürün beklediklerini ve bir ay içinde yeni mahsulü toplamaya başlayacaklarını da açıklayan Tanrıöver, “Bu yıl Antep fıstığı rekoltesi geçen yıla oranla düşük görünüyor ama ürün olarak kaliteli olmasını bekliyoruz. Yeni mahsulün toplanmasına da bir, bir buçuk aylık bir zaman kaldı. Geçen yıl yaş fıstığın kilosu tarladan 15-20 lira arasındaydı. Bu yıl ise 20-25 lira arasında bir fiyat bekliyoruz. Yani böyle olursa çiftçinin de yüzü güler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:50
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