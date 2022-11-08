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Dünya Antarktika’da korona paniği: Hızla yayılıyor
Dünya

Antarktika’da korona paniği: Hızla yayılıyor

Antarktika’daki kutup araştırma istasyonunda şimdiye kadarki en büyük koronavirüs salgını yaşanıyor. İstasyondaki personelin yüzde 10’unun koronaya yakalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 13:26:00 -
Antarktika’da korona paniği: Hızla yayılıyor

ABD Ulusal Araştırma Vakfı’na bağlı Antarktika’daki McMurdo araştırma istasyonunda, ekim ayında başlayan ve giderek yayılan koronavirüs salgını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kurumdan dün konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Buna göre, istasyonun 2 hafta boyunca sağlık ve güvenlik sebepleri hariç ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca salgının, personelin yüzde 10’unu etkilediği ifade edildi.

DHA’nın haberine göre yetkililer, salgını kontrol altına almak için bazı kısıtlamaların yürürlükte olduğunun ve istasyonlar arası geçişlerde 5 günlük karantina ile negatif test sonuçlarının zaruri olduğunun altını çizdi.

Koronavirüs olanlar ise 5 gün karantinanın ardından istasyonda 5 gün maskeyle gezecek ve iki negatif testten sonra işbaşı yapacak.

Dün itibariyle istasyonda bulunan 993 personelin, 98’inin koronaya yakalandığı, 64 aktif vaka bulunduğu raporlandı.

Vakaların çoğunun hastalığı ‘orta şiddette’ geçirdiği ve odalarında karantina altında olduğu belirtildi.

 

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