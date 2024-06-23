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Teknoloji Antarktika’da gizemli dağlar tespit edildi
Teknoloji

Antarktika’da gizemli dağlar tespit edildi

Yeniakit Publisher
2024-06-23 00:21:00 -
Antarktika’da gizemli dağlar tespit edildi

Avustralya'daki pembe kumlar, Antarktika 'nın gizemli dağlarının izlerini taşıyor ve bu keşif, bilim dünyasını heyecanlandırdı.

Güney Avustralya kıyılarında ortaya çıkan gizemli pembe kumlar, bilim insanlarına Antarktika’nın bilinmeyen dağlarına götüren önemli bir keşfin kapısını araladı. Petrel Cove plajında bulunan pembe kumların kaynağını araştıran bilim insanları, bu kumların Antarktika ‘da gizli kalmış bir dağ silsilesinden geldiğini ortaya çıkardı. Keşif, dünya üzerindeki jeolojik süreçlerin ne kadar karmaşık ve birbirine bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Antarktika dağları ve pembe kumların bağlantısı

Petrel Cove’da bulunan pembe kumlar bilim insanlarının dikkatini çektiğinde, bu kumların mineral yapısını incelemek için araştırmalar başladı. Bu kumların, garnet adı verilen ve genellikle yüksek sıcaklıklarda kristalize olan bir mineralden oluştuğu tespit edildi.

Garnet, büyük dağ silsilelerinin yükseldiği yerlerde bulunur ve bu nedenle dağ oluşum süreçlerinin anlaşılmasında önemli bir rol oynar. Avustralya’daki garnetlerin yaş ve kökeni üzerine yapılan araştırmalar, bu minerallerin yaklaşık 590 milyon yıl önce oluştuğunu ve Antarktika’daki Transantarktik Dağlar ile bağlantılı olduğunu gösterdi.

University of Adelaide’den jeolog Jacob Mulder ve ekibi, bu garnetlerin Avustralya’ya nasıl ulaştığını araştırdı. Yapılan araştırmalar, bu garnetlerin büyük olasılıkla Antarktika ‘daki Transantarktik Dağları’ndan geldiğini ve bu dağların buz tabakasının altında gizli kaldığını ortaya koydu.
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Bu dağ silsilesi, Gondwana süper kıtasının bir parçasıyken, geç Palaeozoik Buzul Çağı sırasında kuzeybatıya hareket eden bir buz tabakası tarafından taşınmış olabilir. Bu süreçte garnet açısından zengin buzul kumları Güney Avustralya kıyılarında birikmiş ve dalgalar tarafından Petrel Cove plajına taşınmış olabilir. Keşif, Antarktika’nın jeolojik tarihini anlamamızda önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Antarktika’daki gizli dağ silsileleri hakkında daha fazla bilgi edinmek, dünya üzerindeki kıtasal hareketlerin ve jeolojik süreçlerin anlaşılmasına katkı sağlayacak.

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