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Antalya'ya yeni metro geliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Varsak ile Zerdalilik arasında yapılacak 3. etap raylı sistem için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

20 Nisan 2018 Cuma 18:11
Antalya'ya yeni metro geliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Varsak ile Zerdalilik arasındaki 25 kilometrelik 3. etap raylı sistem projesi için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Başkan Menderes Türel ile yüklenici firmanın yönetim kurulu başkanı Adnan Çebi ve proje destekçisi firmalarla belediye çalışanları katıldı.

Türel, burada yaptığı konuşmada, çevreci bir anlayışla sayısız büyük projeyi hayata geçirip halkın hizmetine sunduklarını, hiç ara vermeden bu projelere yenilerini eklemeye devam ettiklerini söyledi.

2014 seçimlerinden sonra 2. aşama raylı sistem projesini hazırlayıp kısa sürede hayata geçirdiklerini belirten Türel, "Bugün raylı sistemden 85 bin vatandaşımız yararlanıyor. Şimdi ise 3. aşamanın yapımına başlayacağız. Onun da 2019 Mart ayında yapılacak seçimlerden önce tamamlanmasını hedefliyoruz." dedi.

Antalya'nın bugünkü ve gelecekteki ulaşım sorunlarına kalıcı ve çağdaş çözümler getirmek için çalıştıklarını dile getiren Türel, 3. etap raylı sistemin Varsak bölgesinden, Otogar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, üniversite yerleşkesi, adliye, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Antalya Stadyumu ve Kapalı Spor Salonu'ndan mevcut Nostaljik Hat'ta kadar yapılmasının planlandığını bildirdi.

Türel, 1, 2 ve 3. aşamalı raylı sistem hatlarıyla 55 kilometrelik entegre raylı sistem ağını oluşturduklarına işaret ederek, "Bu 3. aşama raylı sistem 24,9 kilometre. 38 hemzemin istasyonu, bir yeraltı istasyonu ve 4 yaya üst geçidi yapılacak. Projenin sözleşme bedeli 696 milyon 831 bin 470 lira. Proje 24 ay içinde tamamlanacak." diye konuştu. Türel'in konuşmasının ardından sözleşme imzalandı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 18:11
  1. antalya
  2. Antalya metro projesi
  3. metro

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