Antalya'ya tatile gelen Ukraynalı turist denizde boğuldu
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde 61 yaşındaki Ukraynalı turist, tatil yaptığı otelin sahilinden girdiği denizde boğuldu.
Göynük Turizm Merkezi'ndeki bir otelde tatil yapan 61 yaşındaki Ukraynalı Volodymyr Lytovchenko, denize girdi. Lytovchenko'nun bir süre sonra denizde hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu sağlık görevlileri ve cankurtarana bildirdi.
Denizden çıkartılan turistin hayatını kaybettiği belirlendi.
Lytovchenko'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.