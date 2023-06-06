Antalya’ya milyonlarca yatırımla yeni dev 5 yıldızlı otel: Dev yatırım için görüşmeler resmen başladı

21 yeni otel 5 bin 237 yatak daha geliyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2023 yılının Nisan ayına ilişkin yatırım teşvik belgelerini açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Nisan ayında 21’i komple yeni, 9 tanesi de modernizasyon olmak üzere toplamda 30 otel yatırımı teşvike bağlandı.

3,4 milyar liralık yatırım teşvike bağlandı

Nisan ayında konaklama sektörünün teşvike bağlanan yatırımlarının toplam tutarı 3 milyar 348 milyon lira olurken, bunun 3 milyar 147 milyon lirasını komple yeni yatırımlar, 201 milyon 37 bin lirasını da modernizasyon yatırımları oluşturdu.

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5 bin 237 yatak daha geliyor

Teşvike bağlanan komple yeni otel yatırımları tamamlandığında, Türkiye’deki yatak stoğuna 5 bin 237 yatak daha eklenmiş olacak. Mevcut hizmette olan yatakların da 3 bin 989 tanesi yenilenmiş olacak.

Yıldız sayılarına göre komple yeni otel yatırımları

Nisan ayında teşvike bağlanan komple yeni otel yatırımlarından 7 tanesi 5 yıldızlı, 6 tanesi 4 yıldızlı, 9 tanesi 3 yıldızlı ve bir tanesi de butik otelden oluşuyor. Modernizasyona girecek otellerin içinden 5 yıldız kategorisinde olanların sayısı ise 3 olarak kayıtlara geçti. turizmguncel'in paylaştığı listede;

Teşvike bağlanan komple yeni otel yatırımları

-Eren Durmuş Eren Ticaret, 30 milyon 281 bin lira yatırımla İzmir’de 3 yıldızlı 96 yataklı otel,

-EHS Temizlik Yapı İnşaat, 37 milyon 51 bin lira yatırımla Van’a 3 yıldızlı 98 yataklı otel,

-Zultanit Madencilik İnşaat Turizm, 74 milyon 180 bin lira yatırımla Muğla’ya 3 yıldızlı 138 yataklı otel,

-ASL Müşavirlik Mühendislik Mimarlık, 92 milyon 750 bin lira yatırımla Muğla’ya 4 yıldızlı 112 yataklı otel,

-ASL Müşavirlik Mühendislik Mimarlık, 313 milyon 113 bin lira yatırımla Muğla’ya 4 yıldızlı 277 yataklı otel,

-ZorluGMBH Turizm Yatırım, 103 milyon 97 bin lira yatırımla Balıkesir’e 5 yıldızlı 239 yataklı otel,

-AYÇ Yatırım, 7 milyon 628 bin lira yatırımla Bolu’ya 4 yıldızlı 58 yataklı otel,

-Hayat Var Yatırım Turizm, 23 milyon 836 bin lira yatırımla Trabzon’a 3 yıldızlı 94 yataklı otel,

-Adem Avcı Turizm Seyahat Acenteciliği, 17 milyon 349 bin lira yatırımla Rize’ye 3 yıldızlı 113 yataklı otel,

-Gitaş Turizm, 693 milyon 480 bin lira yatırımla Antalya’ya 5 yıldızlı 1440 yataklı otel,

-Kızılıkaya Turizm, 26 milyon 810 bin lira yatırımla Aydın’a 3 yıldızlı 78 yataklı otel,

-Eraslan Meşrubat Emlak Ticaret Şirketi, 160 milyon 76 bin lira yatırımla Van’a 5 yıldızlı 185 yataklı otel,

-İsra Group İnşaat, 204 milyon 715 bin lira yatırımla Bolu’ya 5 yıldızlı 408 yataklı termal otel,

-Lost Lion Turizm Otelcilik, 106 milyon 100 bin lira yatırımla İstanbul’a 4 yıldızlı 176 yataklı otel,

-Mays Otelcilik ve Turizm, 22 milyon 582 bin lira yatırımla İstanbul’a 4 yıldızlı 83 yataklı otel,

-SE-BA Başaran Otomotiv Ticaret, 87 milyon 482 bin lira yatırımla Çanakkale’ye 3 yıldızlı 120 yataklı otel,

-The Pearl Plus Turizm Otelcilik, 28 milyon 282 bin lira yatırımla İstanbul’a 3 yıldızlı 36 yataklı otel,

-Nergiz Taahhüt İnşaat, 334 milyon 346 bin lira yatırımla Van’a 5 yıldızlı 370 yataklı otel,

-Zifin Otelcilik ve Turizm, 15 milyon 833 bin lira yatırımla Trabzon’a 3 yıldızlı 78 yataklı otel,

-Opera Otel Yatırımları, 366 milyon 500 bin lira yatırımla Muğla’ya 5 yıldızlı 414 yataklı otel,

-Basra Gıda Sanayi, 126 milyon 402 bin lira yatırımla Şırnak’a 4 yıldızlı 180 yataklı otel,

-Taşyapı İnşaat, 435 milyon 500 bin lira yatırımla İstanbul’a 5 yıldızlı 444 yataklı otel,

Teşvike bağlanan modernizasyon yatırımları

-Fier İnşaat Turizm, 24 milyon 398 bin lira yatırımla Kayseri’deki 104 yataklı butik oteli

-Side Hera Turizm, 99 milyon 214 bin lira yatırımla Antalya’daki 4 yıldızlı 398 yataklı oteli,

-Eldar Otelcilik Turizm, 4 milyon 170 bin lira yatırımla Antalya’daki 4 yıldızlı 344 yataklı oteli,

-Bursa Çelik Turizm, 7 milyon 366 bin lira yatırımla Bursa’daki 5 yıldızlı 342 yataklı oteli,

-Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler, 23 milyon 225 bin lira yatırımla İzmir’deki 5 yıldızlı 937 yataklı termal oteli,

-Tigris Turizm ve Ticaret, 10 milyon 344 bin lira yatırımla, Diyarbakır’daki, 5 yıldızlı 306 yataklı oteli,

-Turanlar Yapı, 14 milyon 284 bin lira yatırımla Antalya’daki 4 yıldızlı 1412 yataklı oteli,

-Abdullah Erdoğan-Aben İnşaat, 2 milyon 308 bin lira yatırımla Erzincan’daki 3 yıldızlı 66 yataklı oteli,

-Aripsas Turizm, 15 milyon 758 bin lira yatırımla Giresun’daki 3 yıldızlı 80 yataklı oteli,

İstanbul’a 22 yeni otel yapılıyor

Turizm Databank’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yaptığı derlemeye göre, İstanbul şehrinde, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde alınan yatırım teşvikleri 22 adet yeni otel yapılacak. Otellere 2,5 milyar TL harcanacak.

İstanbul 2023’ün 4 ayında toplam 25 adet yeni otel projesine yatırım teşviği alırken, 3 otel de yenilenecek. Şehirde yeni yapılacak oteller; Beyoğlu (5), ve Fatih (6) ilçelerinde yoğunlaşıyor. Diğer yandan Arnavutköy, Pendik, Beylikdüzü de öne çıkıyor.

İstanbul’a kimler otel yatırımı yapıyor?

Yatırımı yapacak şirketler de şöyle:

BC Özel Eğitim, Vero Tur.Yatırım, Bereketzade Yatırım, Karşıyaka İnş.Turizm, YKS Otelcilik, Jubiter Telekom Tur., Cortex Tarım Turizm, Zeren Gayrimenkul, Topuz Otelcilik, Tatlılar Otomotiv, Carden Delux Hotel, Fuzul Yapı İnş., Erk Hotel Turizm, Probosfor Gayrimenkul Yat., Mayesse Turizm. Sultanhan Otelcilik, Ali Baransel Ayer Lovely Dream Otel., İstanbul Port Otelcilik, Platanus Otelcilik, Kameroğlu İnşaat, Lost Lion Turizm, Mays Otelcilik, The Pearl Plus ve Taşyapı İnşaat.