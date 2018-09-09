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Antalya'ya havadan turist yağdı

Turizmde bu yıl tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanan Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyona yaklaştı.

09 Eylül 2018 Pazar 11:30
Antalya'ya havadan turist yağdı

Turizmde bu yıl tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanan Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyon 666 bin 859'a yükseldi.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, dün itibarıyla Antalya'ya havayoluyla gelen yabancı ziyaretçi rakamlarını açıkladı.

1-8 Eylül tarihlerinde Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente 539 bin 578 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 25 arttı.

1 Ocak'tan 8 Eylül'e kadarki sürede de iki havalimanı aracılığıyla kente 9 milyon 666 bin 859 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Ziyaretçilerin 9 milyon 414 bin 28'i Antalya Havalimanı'na, 252 bin 831'i de Gazipaşa Havalimanı'na indi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 29 yükseldi.

Antalya 2017 yılının aynı dönemine göre bu yıl 2 milyon 144 bin 130 daha fazla turist ağırladı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 11:30
  1. Antalya Havalimanı
  2. Gazipaşa Havalimanı
  3. Antalya turist sayısı

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