Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı ne kadar geriledi?

Antalya, 2026'nın Ocak-Eylül döneminde 12 milyon 483 bin 159 yabancı ziyaretçi ağırladı; sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,69 azaldı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) ekim bültenine göre kentin ilk 10 kaynak pazarı arasında artış yalnızca savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'dan geldi.

Yabancı ziyaretçilerdeki kayıp 752 bin 605 kişiye ulaştı. Yabancı ziyaretçiler ile yurt dışında yaşayan vatandaşların toplamı yüzde 5,41 azalışla 13 milyon 330 bin 110 oldu. Vatandaş ziyaretçi sayısı ise yüzde 1,15 düşüşle 846 bin 951 oldu.

Almanya ve İngiltere'den 324 bine yakın kayıp

İkinci büyük kaynak pazar Almanya'dan gelenlerin sayısı yüzde 6,29 azalışla 2 milyon 532 bin 988'e indi. Üçüncü sıradaki İngiltere, yüzde 11,90'lık düşüşle 1 milyon 139 bin 5 ziyaretçide kaldı. İki ülkedeki toplam azalma 323 bin 965 kişiyi buldu. Bültende, Almanya ve İngiltere'deki düşüşün net kaybın yaklaşık yüzde 43'ünü oluşturduğu belirtildi.

İlk 10 pazarın sekizinde gerileme yaşandı. Oransal olarak en sert düşüş yüzde 16,10 ile Romanya'da görüldü; bu ülkeden gelenler 332 bin 235'e inerken kayıp 63 bin 739 kişi oldu. Slovakya yüzde 11,80 azalışla 170 bin 533, Çekya yüzde 8,37 azalışla 244 bin 354, Hollanda yüzde 6,78 azalışla 362 bin 283 ziyaretçide kaldı. Polonya'dan gelenlerin sayısı yüzde 5,13 düşüşle 1 milyon 51 bin 168'e, Kazakistan'dan gelenlerin sayısı yüzde 2,79 düşüşle 340 bin 795'e geriledi.

Rusya'nın payı yüzde 26,65'e çıktı

Rusya'dan gelenlerin sayısı yüzde 0,60'lık artışla 3 milyon 326 bin 769'a çıktı. Ukrayna, yüzde 5,82 artış ve 385 bin 317 ziyaretçiyle kaynak pazarlar sıralamasında beşinci basamağa yükseldi. İki ülkenin sağladığı toplam 41 bin 69 kişilik artış, diğer büyük pazarlardaki kayıpları karşılamadı.

Sınırlı artışa rağmen Rusya'nın yabancı ziyaretçiler içindeki payı yüzde 24,98'den yüzde 26,65'e yükseldi; bültende bu değişimin diğer pazarlardaki daralmayı yansıttığı ifade edildi. Rusya ile Almanya, Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 46,94'ünü oluşturdu. İlk dört ülkenin toplam payı yüzde 64,49, ilk 10 ülkenin payı yüzde 79,19 oldu.