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Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 17 arttı

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı:- "Avrupa'daki ana pazarlarımız Almanya'dan yüzde 21, İngiltere'den ise yüzde 23 oranında bir artış oldu" - "Rusya Federasyonu, yüzde 37 milliyet payı itibarıyla en büyük pazarımız konumunda ve 6 aylık turizm performansı pozitif seyirde devam ediyor"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:02
Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 17 arttı

ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, bu yılın ilk altı ayında Almanya'dan yüzde 21, İngiltere'den ise yüzde 23 oranında turist artışı olduğunu bildirdi.

AKTOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Mülki İdare Amirliğince yayımlanan turizm verilerine göre, Antalya'ya gelen turist sayısında yılın ilk 6 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 17 artış kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, turizm verilerini değerlendirerek, ana pazarlardaki artış seyrinin devam ettiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamında ivmenin yukarı seyirde olduğunu bildiren Yağcı, şunları kaydetti:

"Avrupa'daki ana pazarlarımız Almanya'dan yüzde 21, İngiltere'den ise yüzde 23 oranında bir artış oldu. Almanya pazar payı açısından hala istediğimiz düzeyde değil. Verilere göre milliyet payı yüzde 17,18. Bu oran, Türk turizminin yükselmesinde büyük pay sahibi bir ülke için yeterli seviyede değil. Alman pazarına yönelik marketing çalışmaları daha etkin hale getirilmesi gerekiyor."

- Norveç'ten gelen turistlerde yüzde 73 artış

Yağcı, Avrupa pazarında en göze çarpan verilerin İsveç ve Norveç'te görüldüğünü, Norveç'ten yüzde 73, İsveç'ten ise yüzde 32 oranında artış söz konusu olduğunu ifade etti.

Uzun zamandır talep eğrisinin ters oranda seyrettiği Nordik ülkelerindeki bu önemli artışların devam edeceğini öngördüklerini vurgulayan Yağcı, "Rusya Federasyonu yüzde 37 milliyet payı itibarıyla en büyük pazarımız konumunda ve 6 aylık turizm performansı pozitif seyirde devam ediyor. Geçtiğimiz yıla göre ziyaretçi sayısı yüzde 14 oranında artış gösterdi. Moskova dışında şehirlerden konulan seferlerin etkisi ile bu artışların devam edeceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:02
  1. AKTOB
  2. Antalya
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  4. Turizm

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