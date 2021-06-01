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Spor Antalyaspor'un yeni başkanı Aziz Çetin oldu
Spor

Antalyaspor'un yeni başkanı Aziz Çetin oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Aziz Çetin Başkan oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 03:37:00 -
Antalyaspor'un yeni başkanı Aziz Çetin oldu

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz’ın görevden ayrılacağını açıklamasından sonra bugün bir toplantı yapıldığı bildirildi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, "Aziz Çetin’in Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirlenmesine, Mustafa Yılmaz’dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sami Güral’ın getirilmesine, başkan vekilliği görevinin ikiye çıkarılmasına ve Asbaşkan Sabri Gülel’in başkan vekili olarak görev almasına, yönetim kurulu üyemiz Ramazan Karabulut’un Asbaşkanlığa getirilmesine karar verilmiştir" denildi.

Aziz Çetin, Mustafa Yılmaz döneminde basın sözcülüğü görevini yürütüyordu.

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