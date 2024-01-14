Antalyaspor'un futbolcusu Sagiv Jehezkel! İtirafı gibi paylaşım: işgalci İsrail'in soykırımına çanak tuttu! Apar topar sildi

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor karşısında attığı golün ardından bileğindeki "7 Ekim'in 100. günü" yazısını ve Siyon yıldızını kameralara göstererek katil İsrail propagandası yaptı.

PAYLAŞIM TEPKİLERİN ARDINDAN KALDIRILDI

Sagiv Jehezkel'in görüntülerini Antalyaspor kendi resmi sayfasından yayınladı. Gelen tepkiler üzerine paylaşım silindi.

BU İLK ALÇAKLIĞI DEĞİL

Jehezkel daha önce de Filistin saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.



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Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketten dolayı İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir."