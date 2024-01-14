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Gündem Antalyaspor'un futbolcusu Sagiv Jehezkel! İtirafı gibi paylaşım: işgalci İsrail'in soykırımına çanak tuttu! Apar topar sildi
Gündem

Antalyaspor'un futbolcusu Sagiv Jehezkel! İtirafı gibi paylaşım: işgalci İsrail'in soykırımına çanak tuttu! Apar topar sildi

Yeniakit Publisher
2024-01-14 19:35:00 - 2024-01-14 19:56:39
Antalyaspor'un futbolcusu Sagiv Jehezkel! İtirafı gibi paylaşım: işgalci İsrail'in soykırımına çanak tuttu! Apar topar sildi

Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma sırasında attığı gol sonrası işgalci İsrail'in Gazzelilere yönelik yaptığı katliamların propagandasını yapan futbolcu Sagiv Jehezkel'in görüntüleri Antalyaspor resim hesabı üzerinden yayınlandı. Gelen yoğun tepkilerin ardından paylaşım silindi..

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor karşısında attığı golün ardından bileğindeki "7 Ekim'in 100. günü" yazısını ve Siyon yıldızını kameralara göstererek katil İsrail propagandası yaptı.

PAYLAŞIM TEPKİLERİN ARDINDAN KALDIRILDI

Sagiv Jehezkel'in görüntülerini Antalyaspor kendi resmi sayfasından yayınladı. Gelen tepkiler üzerine paylaşım silindi.

BU İLK ALÇAKLIĞI DEĞİL

Jehezkel daha önce de Filistin saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketten dolayı İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir."

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