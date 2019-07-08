Antalyaspor'un Erzurum kampı



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Erzurum kampı başladı. Kente dün gelen ve Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah ilk antrenmanına çıkan ekip, akşam idmanıyla günü tamamladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmana Akdeniz ekibi, ısınma koşusuyla başladı. Kırmızı-beyazlılar, taktik çalışmaların ardından çift kale maçla idmanı tamamladı. Antalyaspor'un Erzurum kampı 17 Temmuz'da sona erecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.