Antalyaspor'un Erzurum kampı08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:07
ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Erzurum kampı başladı.
Kente dün gelen ve Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah ilk antrenmanına çıkan ekip, akşam idmanıyla günü tamamladı.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmana Akdeniz ekibi, ısınma koşusuyla başladı. Kırmızı-beyazlılar, taktik çalışmaların ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.
Antalyaspor'un Erzurum kampı 17 Temmuz'da sona erecek.
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