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Spor Antalyaspor'da koronavirüs depremi! Beşiktaş maçına çıkmayabilir
Spor

Antalyaspor'da koronavirüs depremi! Beşiktaş maçına çıkmayabilir

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da 50'ye yakın ismin koronavirüs testi pozitif çıktı. Akdeniz ekibi Beşiktaş maçı için İstanbul'a gelemedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:57:00 -
Antalyaspor'da koronavirüs depremi! Beşiktaş maçına çıkmayabilir

Süper Lig’in ikinci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor’da koronavirüs şoku yaşanıyor.

Kırmızı beyazlı ekipte çok sayıda ismin koronavirüs testi pozitif çıktı.

50’ye yakın isim

Antalyaspor kafilesinde 50’ye yakın ismin testinin pozitif olduğu açıklanırken ikinci teste göre harekete geçileceği belirtildi.

Maçın iptal edilme şansı yüksek

Türkiye Futbol Federasyonu’nun son talimatlarına göre bir takımda 14’den az oyuncunun testi negatif ise maçın iptal edilme ihtimali bulunuyor.

Açıklananan programa göre Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinin yarın saat 19’da başlaması planlanıyordu.

Beşiktaş ve Anlalyaspor, ligin ilk haftasında üç puana ulaşan takımlar arasında yer alıyor.

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