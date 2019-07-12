Antalyaspor’da kombine bilet fiyatları açıklandı

Antalyaspor’da2019-2020 sezonu kombine bilet fiyatları açıklandı. Kırmızı beyazlılar en ucuz 150, en pahalı kombine kart fiyatını ise 600 TL olarak belirledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Antalyaspor’da kombine kart ve sezon boyunca lig maçlarında uygulanması planlanan bilet fiyatları açıklandı. Kombine kart satışları cuma günü saat 11.00 itibariyle başladı. 2018-2019 sezonunda kombine kart alan taraftarlar ise 12-19 Temmuz tarihleri arasında isterlerse aynı koltuklarını yeni sezonda da alabilecekler.

Antalyaspor’da kombine kart satışları öncelikle, batı alt, doğu alt, kale arkaları alt, kale arkaları birinci katlar için yapılacak. Satışa çıkan alt katların doluluk oranı yüzde 80’e ulaştığında, aynı tribünlerin üst katlarının satışına başlanacak. Kırmızı beyazlılar VIP tribün kombine fiyatları ve satış tarihlerini ise daha sonra duyuracak.

Kombine kart satışları, sadece Antalyaspor logolu Passolig kartına sahip olan taraftarlara yapılacak ve kredi kartı komisyon bedelleri ile vize bedelleri taraftarlara ait olurken, hizmet bedeli Antalyaspor’a ait olacak.

En pahalısı 600 lira

Antalyaspor’da kombine kart fiyatları, Kuzey Üst, Kuzey Alt, Güney Üst, Güney Alt Tribün 150 TL, Doğu Üst A-G Blok, Doğu Üst B-F Blok, Doğu Alt A-G Blok, Doğu Alt B-F Blok 200 TL, Doğu Üst C-E Blok, Doğu Üst D Blok, Doğu Alt C-E Blok, Doğu Alt D Blok 300 TL, Batı Üst A-F Blok, Batı Üst B-E Blok, Batı Üst C-D Blok 350 TL, Batı Alt A-G Blok, Batı Üst B-F Blok 400 TL, Batı Alt C-E Blok, Batı Alt D Blok 600 TL olarak belirlendi.

Antalyaspor lig maçlarında ki bilet fiyatlarını da açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, 3 büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında ise bilet fiyatlarını şu şeklide açıkladı:

“Kuzey Alt-Üst Tribün, Güney Alt-Üst Tribün 75 TL, Doğu Alt-Üst Tribün 100 TL, Batı Alt-Üst Tribün150 TL, VIP tribün 250 TL, Misafir Tribün 97.5 TL”

Lig maçının en ucuzu 20 TL

Antalyaspor’da 3 büyükler haricinde oynanacak lig maçlarındaki bilet fiyatları ise şöyle:

"Kuzey Alt-Üst Tribün 20 TL, Güney Alt-Üst Tribün 20 TL, Doğu Alt-Üst Tribün 40 TL, Batı Alt-Üst Tribün 60 TL, VIP tribün 100 TL, Misafir Tribün 26 TL"