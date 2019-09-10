Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 14 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, günü çift antrenmanla ile geçiren kırmızı-beyazlı oyuncuların ilk çalışmasını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda gerçekleştirdiği belirtildi. Teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcılarının gözetimindeki antrenmanın bir saat sürdüğü aktarılan açıklamada, futbolcuların fitness salonundaki aletlerle kuvvet çalışmaları yaptığı kaydedildi. Açıklamada, Antalyaspor'un günün ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman sahasında gerçekleştirdiğini bildirildi. Antrenmanı, Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay'ın da takip ettiği aktarıldı.



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