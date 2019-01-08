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Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları

Antalyaspor, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

08 Ocak 2019 Salı 15:33
Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı takım, devre arası kamp çalışmalarına, teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Belek Turizm Merkezi'nde devam etti.

Takımın hazırlık maçı kadrosunda yer almayan 8 futbolcu da antrenmana katıldı. İdmanda, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ile kuvvet çalışmaları yapıldı.

Antrenman, Ruud Boffin, Enes Sancar Şahin, Digeo Angelo, Luis Chico, Abdelaziz Barrada, Souleymane Doukara, Charles Da Silva ve Doğukan Sinik'ten oluşan grubun, minyatür kale maçıyla tamamladı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 15:33
  1. Antalyaspor
  2. antrenman
  3. Belek
  4. Futbol
  5. kamp
  6. SÜPERLİG

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