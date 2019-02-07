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Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

07 Şubat 2019 Perşembe 12:59
Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yağmur altında kondisyonun ardından bir süre tek pas oyunu oynayan futbolcular, iki grup halinde taktik çalıştı. Yeni transferlerden Fredy ve Amilton ile Tarık Çamdal da antrenmanda yer aldı.

Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Celustka'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:59
  1. Antalyaspor
  2. Çarkur Rizespor
  3. hazırlık

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