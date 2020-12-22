  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Spor

Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:56:06 -
Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 13. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u dün 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 24 Aralık Perşembe günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı karşılaşma için ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer grup, sahada çalıştı.

Kaleciler ise antrenör Murat Öztürk tarafından "algıyı ve reaksiyon zamanını geliştirici" gözlük ile çalıştırıldı.

Akdeniz ekibi, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran asker yollayacaktı! Öyle bir tepki geldi ki... 'Karşılık vermek zorunda kalmayalım'
Dünya

İran asker yollayacaktı! Öyle bir tepki geldi ki... 'Karşılık vermek zorunda kalmayalım'

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Afganistan'a Şii Fatımiyyun milisleri gönderme niyetinde olan İran'a çok sert tepki gösterdi.
Türkiye ile arası iyi olan ülkeden itiraf! ‘Eğer olmazsa ölürüz’
Ekonomi

Türkiye ile arası iyi olan ülkeden itiraf! ‘Eğer olmazsa ölürüz’

Türkiye ile arası iyi olan Ukrayna’nın Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, “Yatırımlar vücut için kan. Ukrayna’nın onlarsız öleceğine inanıyor..
İtalya son sözü söyledi! Mısır’dan çok ilginç hamle
Dünya

İtalya son sözü söyledi! Mısır’dan çok ilginç hamle

İtalyan savcılar, Regeni cinayetiyle ilgili olarak 4 Mısır gizli servisi yetkilisini “adam kaçırma, işkence ve cinayetle” suçladı. Mısır İnt..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay