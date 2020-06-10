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Spor

Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-06-10 23:27:53 -
Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya Stadyumu'nda teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Isınma ve açma germe ile başlayan antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı. Bu çalışmanın ardından taktik ağırlıklı çalışıldı.

Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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