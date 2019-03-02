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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Kendi adıma hayal kırıklığına uğradım

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 4-2 sona eren Ankaragücü maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 00:29
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Kendi adıma hayal kırıklığına uğradım

Süper Lig’in 24. haftasında evinde MKE Ankaragücü’nü ağırlayan Antalyaspor, sahadan 4-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kısa bir açıklama yaptı.

“Söylenecek fazla bir şey yok” diyen Korkmaz, “Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Kendi adıma hayal kırıklığına uğradım. Sivas maçından sonra bu maçı kazansaydık birçok şeyi halletmiştik. Maçı geride bırakacağız. Milli maç arasına son iki maç var. Bu maçlara iyi hazırlanıp en az 4 puan almamız gerekir. İnşallah bunu yapabiliriz” dedi.

 

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 00:29
  1. Sivas
  2. Antalyaspor
  3. Bülent Korkmaz
  4. Ankaragücü
  5. Süper Lig

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