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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Bu maçla galibiyet serisi yakalarız

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

27 Eylül 2019 Cuma 14:19
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Bu maçla galibiyet serisi yakalarız

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla galibiyet serisi yakalayacaklarını söyledi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sahalarında 3-0 mağlup oldukları Kasımpaşa maçında iyi oynamadıklarını, kırılma anlarının lehlerine olmadığını belirtti.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin son iki haftada düşündükleri gibi doğru bir biçimde çalışmadığını öne süren Korkmaz, "Kırılma anında penaltı verilseydi, belki oyunun şekli değişirdi. Artık söylemekten bıktım, orta hakem hata yapar, VAR sistemindeki hakem hata yapmaz. Hata varsa art niyet vardır. Bu tek bizim için değil diğer maçlarda da aynı şey oluyor. Bunu biz çözüme ulaştırmayacağız. Ulaştıracak olan kişiler belli. Hem futbolun seyri hem de hak hukuk açısından bunu söylüyorum." diye konuştu.

Korkmaz, takım olarak zor bir dönemeçte olduklarını ancak henüz sezon başı olmasının bir avantaj olduğunu vurguladı.

Alacakları bir galibiyetle çıkışa geçeceklerine inandığını dile getiren Korkmaz, şunları ifade etti:

"Geçen haftayı unuttuk. Bu haftaki maça hazırlanıyoruz. İyi durumdayız, antrenmanlar iyi geçiyor. Sakat oyuncularımız iyileşmeye başladı. Doğukan Sinik, yarın ya da sonraki gün takımla antrenmanlara başlayacak. Dala'ya özel antrenmanlar yaptırmaya başladık. Çünkü bir hafta bizden uzaktı. Amilton'un bu hafta daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu hafta bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Bu takımın da onu yapacağını düşünüyorum. Taraftarın desteğiyle bu maçla galibiyet serisi yakalarız."

Hem sakatlıklar hem de farklı gelişmelerden dolayı hafta başında sahaya sürmeyi düşündükleri ilk 11'i kuramadığını belirten Korkmaz, sahaya çıkan her oyuncusunun elinden geleni yaptığını vurguladı.

Takım halinde oynadıklarında tüm rakipleri zorladıklarını ve üstün oynadıklarına işaret eden Korkmaz, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında herhangi bir oyuncu için özel önlem almayacaklarını belirtti.

"Savaşı ve savaşmayı severim"

Korkmaz, son haftalarda alınan başarısız sonuçların kendisinde baskı oluşturup oluşturmadığı yönündeki soru üzerine, şunları kaydetti:

"Ben de böyle bir baskı hiçbir zaman olmadı, olmaz da. Futbolculuktan gelen bir alışkanlığım. Her türlü baskıya, basın ya da taraftar baskısı olsun, alışık bir insanım. Hayatımız hep baskı, stres ve gerginliklerle geçtiği için bunlar benim için problem değil. Taraftarın söylemlerine saygı duyuyorum. Haklı veya haksız oldukları sezon sonu belli olacak. O zaman haklı mıyım haksız mıyım göreceğiz. Hayatım hep mücadele ile geçti. Hep baskı, stres, gerginlikle geçti. Hiçbirinden yılmadım, sonuna kadar da mücadele ettim. Bu benim karakterimde olan bir şey. Hayatım boyunca hem saha içi hem de saha dışında mücadele eden birisiyim. Savaşı ve savaşmayı çok severim. Kaybettiğim de olmadı, olmayacaktır da. Bu takımım için de geçerli.''

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 14:19
  1. Antalyaspor
  2. Bülent Korkmaz
  3. Teknik direktör
  4. Yeni Malatyaspor
  5. Süper Lig

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