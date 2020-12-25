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Spor Antalyaspor Store mağazalarında "Toros" ve "Akdeniz" esansı satışa sunuldu
Spor

Antalyaspor Store mağazalarında "Toros" ve "Akdeniz" esansı satışa sunuldu

Yeniakit Publisher
2020-12-25 16:22:32 -
Antalyaspor Store mağazalarında "Toros" ve "Akdeniz" esansı satışa sunuldu

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Store mağazalarında "Toros" ve "Akdeniz" esansı satışa sunuldu.

Esansların tanıtımı Antalya Stadyumu'nda bulunan Antalyaspor Store mağazasında yapıldı.

Esansları üreten firmanın sahibi Fulya Sarman, kente özgü "Toros" ve "Akdeniz" kokularını ürettiklerini söyledi. Tüm dünyada kokuların artık tedavi için kullanıldığını anlatan Sarman, "Antalyaspor ile işbirliği yaparak spor ve sağlığı buluşturmak istedik." dedi.

Antalyasporlu futbolcu Doğukan Sinik, Antalyasporlu taraftarların takıma destek amaçlı bu esansları kullanmaları gerektiğini belirtti.

Futbolcu Gökdeniz Bayrakdar ise Antalya'ya özel kokuların kentin takımının mağazalarında satılmasının önemli olduğu ifade etti.


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