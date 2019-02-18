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Antalyaspor-M.Başakşehir maçının VAR’ı Arda Kardeşler

Süper Lig’de 22.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:37
Antalyaspor-M.Başakşehir maçının VAR’ı Arda Kardeşler

Süper Lig’de 22. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir’in bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Arda Kardeşler oldu.


Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Süleyman Özay yapacak.


Antalya Stadyumu’nda oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler oldu. Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Koray Gençerler yer alacak.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:37
  1. doğa

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