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Spor Antalyaspor Kulübünden teknik direktör Ersun Yanal için "hoş geldin" paylaşımı:
Spor

Antalyaspor Kulübünden teknik direktör Ersun Yanal için "hoş geldin" paylaşımı:

"Kulübümüzün vizyonu doğrultusunda uzun soluklu bir yapılanma hedefiyle yola çıktığımız Yanal ve ekibine başarılar dileriz"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:54:59 -
Antalyaspor Kulübünden teknik direktör Ersun Yanal için "hoş geldin" paylaşımı:

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü, teknik direktörlüğe getirilen Ersun Yanal ve ekibine başarı diledi.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Ersun Yanal" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"FTA Antalyaspor'umuz, teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüzün vizyonu doğrultusunda uzun soluklu bir yapılanma hedefiyle yola çıktığımız Yanal ve ekibine başarılar dileriz."

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