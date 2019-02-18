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Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten hakeme tepki

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hakemi Mete Kalkavan ile ilgili, "İki yıllık başkanlık dönemimde gördüğüm en art niyetli hakem yönetimiydi." dedi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 23:45
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten hakeme tepki

 

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hakemi Mete Kalkavan ile ilgili, "İki yıllık başkanlık dönemimde gördüğüm en art niyetli hakem yönetimiydi." dedi.

Öztürk, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maçla ilgili konuşulacak tek konunun hakem Mete Kalkavan olduğunu söyledi.

"İki yıllık başkanlık dönemimde gördüğüm en art niyetli hakem yönetimiydi." ifadesini kullanan Öztürk, şöyle konuştu:

"VAR sisteminden sonra bunun yeni türevleri çıktı. Bunlar eskiden direk yapılıyordu, izliyordunuz. Şimdi VAR diye bir sistem var, hoş geldi, iyi geldi. Kullanın o zaman. Tek tek pozisyonlara baktığınızda olan vardır, olmayan vardır. Penaltıdır, değildir. Bunlara girmeyeceğim ama bu sistem kullanılmalı. Ya da siz takımlara bu hakkı verin, kulübeden itiraz hakkı olsun. VAR'a gidilme hakkı olsun. Çünkü, eğer oradaki hakem VAR'a gitmiyorsa, eğer o odadaki insanlar uyarmıyorsa... Baktığınızda en az iki pozisyon var böyle maçın gazıyla, karar verilmiş, geri alınabilecek. Nazım'ın sarı kart pozisyonu komedi. Bir oyuncu hakemin hatalı verdiğin karara şöyle bir elini kaldıramayacak mı? Arda Turan, 'Taç benden çıktı' diyor, buna rağmen sen bu kararı geri alamıyorsan o zaman senin ya kendinle ilgili bir ego problemin var ya da art niyetlisin. Benim işim burada tek tek pozisyonları değerlendirmek değil. Burada bir ince doğrama işlemi yapıldı. Benim başkanlık sürecimde de bir hakem tarafından yapılmış en temiz işlem oldu. Kamuoyu zaten değerlendirecektir ama maçın özetleriyle değil."

Başkan Öztürk, hakemin görevinin maçı en adil ve doğru şekilde yönetmek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bir itiraz varsa, stadyumda herkes ayağa kalkıyorsa, VAR'a en azından kibarlık olarak git. Millet de 'Gerçekten gitti' desin. Buraya gelen insanların hepsinde hakemle ilgili bir art niyet döngüsü oluştu. Yanımda Rusya Milli Takımı'nın teknik direktörü vardı. Bana 'hakem ilginç' dedi. Ben de 'Bayağı ilginç' dedim. Sağolsun Mete Bey, çok temiz bir işlem yaptı. Antalyaspor camiası da ben de buraya gelen taraftar da Mete Kalkavan'ın ismini unutmaz. Kendi sahamızda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama burada art niyetli bir yönetim vardı. Bunun nedenini de araştırmak lazım. Maçtan önce Başakşehir camiası tarafından bu açıklama yapıldı. Biz de yaptık daha önce, başka takımlar da yaptı. İki hafta önce Fenerbahçe Kulübü yaptı. Benim de Kulüpler Birliğinden bir talebim var. Bir açıklama daha istiyorum. Kulüpler açıklama yapıyor ama her şey olduğu gibi devam ediyor. O zaman hiç başka açıklama yapılmasın ya da Kulüpler Birliği olarak aramızda anlaşalım. 'Hakemlerle ilgili açıklama yapmayacağız.' diyelim. Bırakın herkes hakkını arasın. Hak eden kazansın. Bizim de içimiz rahat etsin, onların da içi rahat etsin. Elinden geleni herkes yapsın ama bugün kesinlikle benim içime sinmedi ve Mete Kalkavan ismi Antalyaspor camiası tarafından unutulmaz bundan sonra."

 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 23:45
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