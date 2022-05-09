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Spor Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Antalyaspor-Konyaspor muhtemel 11
Spor

Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Antalyaspor-Konyaspor muhtemel 11

Süper Lig'de 36.haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Antalya*Konya maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-05-09 09:48:00 -
Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Antalyaspor-Konyaspor muhtemel 11

Süper Lig'de adım adım sona yaklaşılıyor. Sezonun şampiyonu Trabzonspor oldu. 36.haftanın kapanışında ise Antalyaspor ile Konyaspor karşılaşacak. Peki, Antalyaspor Konyaspor maçı ne zaman?

Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Antalyaspor-Konyaspor muhtemel 11

Konyaspor, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Antalyaspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Antalyaspor-Konyaspor maçı 9 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Antalyaspor-Konyaspor muhtemel 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fredy, Fernando, Gacha, Doğukan, Wright, Luiz Adriano

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, Oğulcan, Michalak, Bytyqi, Ahmed Hassan

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