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Spor

Antalyaspor ile Alanyaspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 22:20:31 -
Antalyaspor ile Alanyaspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekipleri Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile 3 futbolcu, bir antrenör ve 7 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Akhisarspor'un Kovid-19 testleri pozitif çıkan 3 futbolcusu, 2 teknik ekibi ve 7 personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübünün açıklamasında ise, "Kovid-19 testi pozitif olan Akhisarspor teknik ekibinden 2 kişi, futbolculardan 3 kişi ve kulüp personelinden 7 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.


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