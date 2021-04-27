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Spor Antalyaspor, Fatih Karagümrük ile Bursa'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Antalyaspor, Fatih Karagümrük ile Bursa'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile Bursa'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 19:58:00 -
Antalyaspor, Fatih Karagümrük ile Bursa'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile Bursa'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü fitness salonunda gerçekleştirildi.

Burada kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmanın ardından futbolcular, sahaya çıktı ve çift kale maç oynadı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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